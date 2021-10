Automobilclub klagt gegen Münchner Pop-Up Radwege

Ausbau des Radverkehrs in München beschlossene Sache

Allerdings haben sich die Münchner in zwei Bürgerbegehren für mehr Radverkehr und bessere Radwege in ihrer Stadt ausgesprochen. Zudem waren sie in einem dritten Bürgerbegehren dafür, dass bis 2025 rund 80 Prozent aller Fahrten in der Stadt abgasfrei erfolgen sollen. Der Münchner Stadtrat hat die Bürgerbegehren übernommen und das hat einen Grund: In München droht, wenn sich nichts ändert, bis 2030 ein Dauerstau.

Verkehrsteilnehmer wollen drei Dinge, die ein Radweg erfüllt

Professor Klaus Bogenberger, seines Zeichens Verkehrsforscher für urbane Räume an der TU München, sieht indes die Pop-Up Radwege alles andere als kritisch. Dies sei, so Bogenberger, ein gelungenes Beispiel, wie eine Kommune auf geänderte Verhältnisse sehr schnell reagiert - und zusätzliche Infrastruktur fürs Fahrrad geschaffen habe. Eine Verkehrswende könne nur funktionieren, wenn die Qualität in den Alternativen zum Auto hoch ist, so Bogenberger.

Verkehrsteilnehmer wollen laut Bogenberger drei Dinge: hohen Komfort, hohe Sicherheit und niedrige Kosten. All dies böten Fahrradwege, darum sei es nur sinnvoll, so der Verkehrsforscher, diese dort, wo es Sinn macht, zu verstetigen.

ÖPNV: Probleme mit horrenden Kosten und langer Planung

Zwar investiert München neben dem Radverkehr auch massiv in neue Tram- und U-Bahnlinien. Allein bis ins Jahr 2030 stehen rund 40 Milliarden Euro für Instandhaltung und Neubau auf dem Wunschzettel, erklärte jüngst Oberbürgermeister Dieter Reiter beim 50-jährigen Jubiläum der Münchner U-Bahn. Doch alleine kann eine Kommune diese Kosten nicht stemmen. Ob der Bund Fördergelder bereitstellt, ist nach wie vor unsicher. Umweltaspekte wie eine CO2-Reduzierung spielen bei der Fördermittelvergabe keine Rolle. Auch Planungen, bei denen hunderte von Einwendungen berücksichtigt werden müssen, ziehen die Verkehrswende in die Länge.

Bogenberger: Fahrrad imminent wichtig

Klar sei, dass wir einen ganz bunten Strauß an Verkehrsmitteln bräuchten, erklärt Verkehrsforscher Bogenberger. Das Fahrrad sei imminent wichtig, aber nur mit eigener Infrastruktur. Der motorisierte Individualverkehr, also eine Person pro Auto, habe zumindest in der Innenstadt ausgedient, ist er sich sicher.

Klage könnte die Münchner Verkehrswende zurückzuwerfen

Sollte das Verwaltungsgericht München die mittlerweile fest eingerichteten Radwege für rechtswidrig erklären, hätten Autofahrer erst einmal wieder mehr Platz, die von vielen ersehnte Verkehrswende würde aber so noch weiter nach hinten verschoben.