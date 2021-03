Automechaniker repariert kostenlos Autos von Corona-Betroffenen

Der Corona-Lockdown hat viele Branchen finanziell schwer getroffen. Um für die Reparatur des eigenen Autos zu zahlen, reicht das Geld oft nicht mehr. Ein KFZ-Betrieb aus Bergtheim im Landkreis Würzburg hat eine solidarische Aktion gestartet. Dabei wird Corona-Geschädigten bei ihren Auto-Problemen kostenlos ausgeholfen.

Werkstattbesitzer: "Wir müssen einfach zusammenhalten"

In einem Facebook-Video hat Max Knorr, Werkstattbesitzer in Bergtheim, die Aktion angekündigt: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir arbeiten dürfen und Arbeit haben, das ist leider nicht bei jedem so." Deshalb sei Knorr der Meinung, dass man sich gegenseitig unterstützen muss. "Wir müssen einfach zusammenhalten", sagt der Werkstattbesitzer. Für Geschädigte des Corona-Lockdowns bietet er deshalb an, das Fahrzeug kostenfrei zu reparieren, lediglich Materialkosten sollen die Kunden selber tragen. Bei einem persönlichen Gespräch entscheidet Knorr, ob der Kunde oder die Kundin tatsächlich auf die Hilfe angewiesen ist.

Positive Resonanz für Aktion in der Corona-Krise

Die Resonanz auf die Aktion ist durchweg positiv. Bisher hatte der KFZ-Meister zwei Kunden, die den Service tatsächlich beansprucht haben: Den Besitzer einer Gastronomie und eine Friseurin. Für Ursula Sauer, die in einem Friseurladen in Würzburg arbeitet, kam die Hilfe wie gerufen, da ihr Auto schon seit Dezember Kühlwasser verliert. Der Besuch einer Werkstatt kam für sie zunächst nicht in Frage, da sie der Lockdown finanziell in eine schwierige Lage gebracht hat: "Unsere Trinkgelder, Weihnachtsgelder, das ist alles weggefallen", so Sauer. Als sie von der Aktion der Werkstatt von Max Knorr auf Facebook gelesen hat, hat sie sofort einen Termin vereinbart und ihr Auto konnte daraufhin kostenfrei repariert werden. "Ich bin sehr, sehr dankbar. Das war einfach ein Geschenk."

Aktion bleibt in der Region nicht unbemerkt

Die Aktion des Automechanikers ist alles andere als selbstverständlich. Als Bernd Höland, Vorsitzender des gemeinnützigen Vereines Würzburg-Suhl, davon gelesen hat, war er gerührt. Deshalb hat er beschlossen, dem KFZ-Meister aus eigener Tasche 200 Euro zu spenden. "Das ist für mich eine tolle Geschichte und da ist es heutzutage wichtig, dass man den Leuten auch danke sagt", so Höland. Mit dieser Resonanz hätte Max Knorr nicht gerechnet. Die Spende ist für ihn eine Geste, die ihn in der Aktion bestärkt. Solange es noch Lockdown-Geschädigte gibt, will er den kostenlosen Reparaturservice weiterhin anbieten.