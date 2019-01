19.01.2019, 11:49 Uhr

Automatisches Notrufsystem: BMW M4 stößt gegen Leitplanke

An der Überleitung der A99 zur A96 ist am Freitagabend kurz nach 21 Uhr ein BMW M4 verunglückt. Er stieß gegen die Leitplanke und löste einen automatischen Notruf aus. So wurden Feuerwehr und Sanitäter alarmiert. Schwer verletzt wurde niemand.