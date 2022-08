Autoleasing: Verfahren gegen Angeklagten in Hof eingestellt

Sie sollen Leasing-Verträge für Autos abgeschlossen und auch Anzahlungen kassiert, aber die Fahrzeuge größtenteils nie bestellt und ausgeliefert haben. Weil einer der beiden Angeklagten alle Vorwürfe vor Gericht einräumte, stellte das Landgericht Hof am Dienstag das Verfahren gegen den 55-Jährigen ein.

Einstellung des Verfahrens auch für zweiten Angeklagten

Weil der 55-Jährige bereits wegen eines anderen Betrugs eine Haftstrafe von sechs Jahren absitzt, verzichtete das Gericht auf eine weitere Strafe. Das teilte eine Gerichtssprecherin dem BR auf Anfrage mit. Beim zweiten, 32 Jahre alten Angeklagten, zeichnet sich ebenfalls eine Einstellung des Verfahrens ab. Die Verständigung des Gerichts mit der Verteidigung sieht für ihn eine Bewährungsstrafe von bis zu zwei Jahren vor, wenn auch er gesteht. Zusätzlich würden 5.000 Euro Geldauflage fällig. Dennoch sind, unter anderem für dieses Geständnis, noch drei weitere Verhandlungstermine bis 13. Oktober vorgesehen.

Mit Schneeballsystem Kunden aus ganz Deutschland geschädigt

Die beiden Angeklagten aus Werneck (Lkr. Schweinfurt) und Berlin sollen 40 Kunden aus ganz Deutschland um mehr als eine Million Euro gebracht haben. Laut Anklage wollten die beiden Männer von Anfang an mit einem Konstrukt aus verschiedenen Firmen ihre Kunden täuschen. Demnach sollen sie Leasing-Verträge für Autos vereinbart und von ihren Kunden Anzahlungen kassiert haben, aber die Autos größtenteils nicht bestellt und ausgeliefert haben. Stattdessen nutzten sie die Anzahlungen teilweise, um in einem sogenannten Schnellballsystem anderen Kunden wieder "Refinanzierungsraten“ ausbezahlen zu können, so die Ermittlungen.

Die Kunden haben jeweils zwischen 6.000 und über 60.000 Euro verloren. Insgesamt gehen die Ermittler von einem Schaden in Höhe von mehr als einer Million Euro aus.