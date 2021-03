Autokorsos gegen Corona-Maßnahmen auch in Bayern

In München, Nürnberg und Regensburg haben Menschen am Samstag mit Autokorsos gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. In Nürnberg seien am Nachmittag knapp 130 Fahrzeuge unterwegs gewesen, teilte die Polizei Mittelfranken am Samstag mit.

Studentische Protestaktion in München abgesagt

In der Landeshauptstadt zählte die Polizei knapp 140 Teilnehmer in über 80 Wagen. Beide Korsos verliefen ohne größere Zwischenfälle, örtlich kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Eine für Samstag geplante studentische Protestaktion für die Öffnung der Arbeitsräume der Münchner Akademie der Bildenden Künste wurde spontan abgesagt. Laut einer Sprecherin der Aktion will die Hochschule ihre Werkstätten und Ateliers nun am 15. März öffnen. Bislang fehle ein Hygienekonzept.

Autokorso in Regensburg: Beamten müssen eingreifen

Auch in Regensburg haben Gegner der Corona-Maßnahmen am Samstag mit einem Autokorso ihren Unmut gezeigt. Rund 120 Autos waren nach Angaben der Polizei an der Protestaktion beteiligt. Die Teilnehmer fuhren hupend durch die Stadt. Ihre Forderungen hatten sie teilweise mit Farbe auf die Autos geschrieben.

Laut Polizei verlief die Aktion im Allgemeinen friedlich. Zweimal mussten die Beamten jedoch eingreifen, weil mehrere Personen versuchten, den Korso am Weiterfahren zu hindern. Start- und Endpunkt war der Dultplatz.

Protest auch in Ostdeutschland

Ebenso ist es am Samstag in weiten Teilen Ostdeutschlands zu Autokorsos gegen die Corona-Maßnahmen gekommen. Doch der Protest fiel etwa in Leipzig viel kleiner aus als angekündigt. Dort waren für Samstag rund 1.000 Fahrzeuge in mehreren Autokorsos angemeldet worden. Doch letztlich konnten die Initiatoren weit weniger Unterstützer mobilisieren. Die Polizei sprach von etwa 350 Autos.

Zugleich stießen die Autokolonnen aus mehreren Städten Sachsens und Sachsen-Anhalts am Samstag auf breiten Widerstand. Hunderte Demonstranten waren auf Fahrrädern in der Stadt unterwegs, um sich auf und entlang der Routen zu postieren. Die Polizei schätzte die Teilnehmer der verschiedenen Aktionen unter dem Motto "Querdenken ausbremsen" auf mehr als 1.000.