Autokino in Wertheim schon zum Auftakt ausverkauft

Auf dem Parkplatz am Schlösschen in Wertheim ist wegen der Coronakrise ein bislang konkurrenzloses Autokino entstanden. Es ist so begehrt in der kultur- und veranstaltungsarmen Zeit, dass an den ersten zwei Tagen alles ausverkauft ist, so Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager. Platz ist für 110 Autos und damit wohl auch mindestens doppelt so vielen Zuschauern, die sich im eigenen Fahrzeug einen Film anschauen können unter Auflagen.

Immer zwei Tickets kaufen

Schon aus ökologischen Gründen ist es beim Online-Ticket-Verkauf nötig, mindestens zwei Tickets zu kaufen. Zum Auftakt flimmerte der Film "Das perfekte Geheimnis" auf der 50 Quadratmeter großen XXL LED-Wand. Zwischen den Autos ist ein Abstand von eineinhalb Metern einzuhalten. In der nächsten Zeit sind Filmvorführungen aus allen Genres und für jedes Alter geplant – am Wochenende liefen sogar zwei Filme. Und ab nächsten Wochenende gibt es dann auch noch bei der Late-Night einen Horrorfilm.

Buchung über Roxy-Kino

Ganz wichtig: Gebucht werden kann nur online auf der Seite des Roxy-Kinos. Das Projekt haben in kürzester Zeit in einer Gemeinschaftsleistung die Kinobetreiber, ein Veranstaltungsagentur und das Innenstadt- und Burgmanagement der Stadt Wertheim auf die Beine gestellt.

