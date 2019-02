vor 5 Minuten

Autokennzeichen-Abgleich in Bayern teils verfassungswidrig

Der automatische Abgleich von Nummernschildern sämtlicher Autofahrer mit Fahndungsdaten durch die Polizei geht in mindestens drei Bundesländern zu weit, darunter auch in Bayern. So urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.