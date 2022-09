> Autofreier Sonntag in der Fränkischen Schweiz: B470 gesperrt

Zwischen Weilersbach und Behringersmühle im Landkreis Forchheim dürfen am Sonntag auf der B470 keine Kraftfahrzeuge unterwegs sein. Der Grund liegt in einem autofreien Sonntag: In der Gegend findet dafür der Fränkische-Schweiz-Marathon statt.