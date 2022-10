Autofreie Tage? Reaktionen aus Niederbayern und der Oberpfalz

Audi-Chef Markus Duesmann hat angesichts der Energiekrise autofreie Tage in Deutschland ins Gespräch gebracht. In Niederbayern und der Oberpfalz fallen die Reaktionen darauf unterschiedlich aus.

Tourismusverband befürchtet Einschränkungen

Für die Tourismusbranche wäre ausschlaggebend, welcher Tag autofrei würde. Das sagte Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbands Ostbayern, auf BR-Anfrage. "Der Sonntag ist klassisch ein durch Tagesausflügler geprägter Tag", so Braun. Autofreie Tage am Wochenende würden sich auf den Tagesausflugstourismus auswirken. "Viele Menschen fahren mit dem Auto zu nahegelegenen Freizeiterholungsgebieten", sagte Braun.

Zwar wäre hier der öffentliche Nahverkehr noch eine Option, aber das gehe in ländlichen Regionen nur eingeschränkt. Außerdem nutzten die Menschen, die im Umland wohnten, das Wochenende, um in die Stadt zu fahren. Demnach würden auch die Städte im Falle von autofreien Tagen am Wochenende leiden.

Mit den "Öffis" in den Nationalpark

Bei der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald gibt es eine zweigeteilte Meinung. Aus Naturschutzsicht sei die Verringerung des Individualverkehrs positiv zu bewerten, sagte Julia Reihofer, Sprecherin der Nationalparkverwaltung. Generell sei der Nationalpark mit Waldbahnen und Bussen recht gut zu erreichen, die Menschen müssten die bestehenden Angebote nur nutzen.

Fahrverbot als Chance

Sonntägliche Fahrverbote könnten also eine Chance sein. "In den vergangenen Jahren hat der Tagestourismus hier im Nationalpark gerade durch Corona massiv zugenommen", so Reihofer. "Wir hatten gewisse Punkte, wo es verkehrstechnisch mit zugeparkten Wegen und vollen Wanderwegen einige Probleme gab." Gleichzeitig wolle man den Menschen ein Naherholungsziel bieten und habe ihnen gegenüber auch einen Bildungsauftrag.

Ohne Auto in die Gaststätte vor Ort

Michael Scharff, stellvertretender Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands in Regensburg, geht davon aus, dass sich ein autofreier Tag kaum auf die Gastronomie auswirken würde. "So wie ich unsere Vorschriften kenne, sind mit Sicherheit Fahrten zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause erlaubt, das heißt, wir hätten beim Personal kein Problem", so Scharff. "Und die Gäste, die dann nicht woandershin in eine Gaststätte fahren könnten, gingen dann eben in die Gaststätte vor Ort."

Generell seien autofreie Tage für Menschen, die ländlich wohnten, jedoch nicht praktikabel. Statt autofreier Tage hält Scharff es in der Energiekrise beispielsweise für zielführender, die Öffnungszeiten von Läden oder Gaststätten einzuschränken oder die Schaufensterbeleuchtungen auf ein Minimum zu reduzieren.

ADFC sieht Potenzial in Städten

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Regensburg hält autofreie Tage prinzipiell für eine gute Idee. Der Kreisvorsitzende Klaus Wörle kann sich gut vorstellen, dass dadurch Menschen angeregt würden, ihr Fahrverhalten zu überdenken und auch von sich aus den einen oder anderen autofreien Tag einzulegen. Gerade in Städten wie Regensburg seien die Strecken, die die Menschen mit dem Auto zurücklegten, oft kürzer als auf dem Land. Deshalb wäre vor allem in den Städten laut Wörle Potenzial da, häufiger auf das Auto zu verzichten und stattdessen mit dem Rad oder Bus zu fahren oder zu Fuß zu gehen.