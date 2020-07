24.07.2020, 06:12 Uhr

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer - 21-Jähriger tot

Bei Lappersdorf im Landkreis Regensburg ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Eine Autofahrerin hatte ihm beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Der Biker prallte in die Seite des PKW. Er starb noch an der Unfallstelle.