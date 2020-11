Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Sattelzug

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Schwebheim ist eine Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die 54-Jährige war frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen und verstarb später in einer Klinik.

Fahrerin erliegt in Klinik ihren Verletzungen

Laut Polizei war die Frau gegen 14.40 Uhr auf der Staatsstraße 2271 von Schwebheim in Richtung Sennfeld unterwegs. Nach einem Kreisverkehr geriet die 54-Jährige aus ungeklärten Gründen mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lkw. Das Auto überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Die 54-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit lebensbedrohlichen Verletzungen befreit werden. In einer Klinik erlag die Frau später ihren Verletzungen.

Lkw-Fahrer und weitere Autofahrerin erleiden Schock

Eine weitere Autofahrerin prallte nach einer Vollbremsung in den schräg stehenden Lkw. Sie und der 26-jährige Lkw-Fahrer erlitten einen Schock und leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht.

Die Polizei Schweinfurt ermittelt nun zu den genauen Umständen des Unfalls. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt.