Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Thüngersheim

Am Donnerstag ist eine 33-jährige Autofahrerin auf der B27 bei Thüngersheim bei einem Frontalzusammenstoß tödlich verunglückt. Die Frau war mit einem Auto frontal kollidiert, nachdem sie mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten war. Bei dem Unfall wurden drei weitere Personen verletzt, eine Person schwer verletzt. Zwei weitere – darunter das Kind der Verstorbenen – erlitten leichte körperliche Verletzungen.

Drei Fahrzeuge verunglückt

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war die 33-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart mit ihrem Kind in Richtung Retzbach unterwegs und gegen 07.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger in Richtung Würzburg und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Ein 18-Jähriger, der hinter dem Wagen der Frau fuhr, wich nach rechts in den Straßengraben aus, um eine Kollision mit den anderen beiden Autos zu vermeiden. Die 33-jährige Frau erlitt bei dem Frontalzusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in ein Würzburger Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Ihr Kind erlitt laut Polizei leichtere Verletzungen.

Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht

Der 57-Jährige wurde schwer verletzt. Der 18-Jährige hatte nach dem Unfall einen Schock. Die drei wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Thüngersheim, Retzbach und Zellingen im Einsatz. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Die B27 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.