Autofahrerin rettet sich aus brennendem Auto

Am Dienstagmorgen um kurz vor 8 Uhr ist im Landshuter Stadtteil Löschenbrand ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei Landshut auf BR-Nachfrage mitteilte, konnte sich die 78-jährige Fahrerin noch rechtzeitig aus ihrem Peugeot retten. Sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde in eine Klinik gebracht. Das Auto brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro, so die Polizei.

Geruch kam aus der Lüftung

Der Frau war kurz nach Fahrtbeginn aufgefallen, dass es aus ihrer Lüftung riecht. Laut Freiwillige Feuerwehr Landshut bemerkte sie daraufhin auch Rauch im Auto. Kurz nach der Bahnunterführung in Löschenbrand hielt die 78-Jährige an und rettete sich ins Freie. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Peugeot bereits lichterloh in Flammen, so die Feuerwehr. Die Löschenbrandstraße in Landshut war während der Löscharbeiten rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt am Auto.