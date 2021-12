Autofahrerin in Weiden fährt Elfjährige Schülerin an

Eine 43 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstag in Weiden eine elfjährige Schülerin mit ihrem Wagen angefahren, weitere Schülerinnen kamen mit dem Schrecken davon.

Elfjährige angefahren, auf weiteres Mädchen frontal zugefahren

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, fuhr die Frau morgens gegen 7.30 Uhr eine steile Hofeinfahrt hinauf, als die Schülerinnen gerade die Einfahrt hinuntergingen. Die 43-Jährige erfasste mit ihrem Wagen zunächst die Elfjährige, die dadurch leicht am Oberschenkel und am Arm verletzt wurde. Eine 14-Jährige streifte die Autofahrerin am Schuh.

Trotzdem setzte die Frau ihre Fahrt fort und fuhr frontal auf ein 12-jähriges Mädchen zu, das in der Einfahrt stand. Die Schülerin konnte gerade noch von einer 14-Jährigen zur Seite gezogen werden. Die Autofahrerin habe sich nicht um die Schülerinnen gekümmert, ihr Fahrzeug abgestellt und sich zu ihrer Arbeitsstätte begeben, so ein Sprecher der Polizei.

Schulleiter informiert die Polizei

In der Schule teilten die Schülerinnen den Vorfall dem Schulleiter mit, der sofort die Polizei in Weiden informierte. Die Frau muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Über das Motiv der Frau ist nichts bekannt. Die Frau habe weder Alkohol noch Drogen konsumiert, sagte der Polizeisprecher zum BR.