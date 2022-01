Autofahrerin folgt Navi und bleibt auf Skipiste in Tirol stecken

Pistenraupe befreit Auto aus dem Schnee

Sie habe der Deutschen aber gleich erklärt, dass sie mit einer Schaufel nicht weit kommen werde und sich besser gleich an die Ehrwalder Almbahn wenden solle. So rückte schließlich die Pistenraupe an, die den SUV aus seiner misslichen Lage befreite. Laut Gaststätten-Mitarbeiterin Luttinger ist es ein "Wunder", dass nichts Schlimmeres passiert sei und die Frau niemanden überfahren oder angefahren habe. Denn an diesem Tag sei Hochbetrieb auf der Skipiste gewesen.

Die Frau ist Luttinger zufolge dann zusammen mit einem Mitarbeiter wieder vorsichtig ins Tal gefahren – alleine habe sich die Deutsche das nicht mehr zugetraut, angesichts des rutschigen und vereisten Weges.

Viel Gespött in den sozialen Medien

In den sozialen Medien wie Facebook kursieren Bilder und Videos vom SUV, der von der Pistenraupe befreit wird. Bei den Userinnen und User sorgte das für große Erheiterung - aber auch für Anerkennung, weil sie ihr Auto ja selbst freischaufeln wollte.