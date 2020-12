Autofahrerin bei Glatteis-Unfall in Randersacker schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der B13 bei Randersacker im Landkreis Würzburg ist eine 66-Jährige lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat die Autofahrerin offenbar aufgrund von Glatteis die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Fahrerin gerät auf B13 in Gegenverkehr

Die Frau war mit ihrem Auto auf der B13 in Richtung Ochsenfurt unterwegs, als sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem Kleintransporter zusammenstieß. Ihr Wagen prallte laut Polizei gegen die Leitplanke und kam anschließend zum Stehen. Die Autofahrerin ist vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 45 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Sachverständiger an der Unfallstelle

Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, wurde ein Sachverständiger in die polizeilichen Ermittlungen eingebunden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B13 komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.