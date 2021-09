Autofahrer übersieht beim Abbiegen Motorrad: Fahrer tot

Über den tödlichen Unfall im Landkreis Mühldorf am Inn berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Motorradfahrer kann nicht bremsen, kracht Auto in die Seite

Ein 27-Jähriger, der von Neumarkt-Sankt Veit in Richtung Lohkirchen unterwegs war, wollte demnach gegen 15:05 Uhr Höhe Lamprechten nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 57-Jährige konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und fuhr mit seiner Honda in die rechte Seite des BMW des 27-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Gutachter an der Unfallstelle

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle bestellt und mit der Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro, so die Polizei in ihrem Bericht.

Mehrere Feuerwehren am Unfallort

Zudem waren auch die Feuerwehren aus Neumarkt-Sankt Veit, Teising, Schönberg und Niederbergkirchen im Einsatz. Sie übernahmen die technische Hilfe bei der Rettung des Motorradfahrers, leiteten den Verkehr um und reinigten die Fahrbahn.