Autofahrer transportiert 120 Finken im Kofferraum

Bundespolizisten haben bei Ruhstorf an der Rott im Kreis Passau einen Autofahrer kontrolliert, der 120 Finken im Kofferraum hatte. Da die Vögel nicht ordnungsgemäß transportiert wurden und einige Tiere verletzt waren, wurde der Mann wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt, teilt die Bundespolizei mit.

Polizei übergibt Finken dem Veterinäramt

Der 25-Jährige war am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr auf der A3 aufgehalten worden. Der Bulgare reiste aus Österreich ein und konnte sich ausweisen, so die Polizei. Die vielen Vögel in zwei Käfigen seien als Geschenk für die Kinder eines Bekannten in den Niederlanden gedacht, erklärte der Mann.

Die Finken wurden sichergestellt und dem Veterinäramt übergeben. Der Bulgare setzte seine Reise alleine fort, berichtet die Bundespolizei.