Autofahrer stirbt nach Frontalkollision bei Eitensheim

Auf der Bundesstraße 13 bei Eitensheim im Landkreis Eichstätt hat sich am Montag ein tragischer Unfall ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen im Auto eingeklemmt. Der Wagen wurde völlig demoliert, der 22-Jährige überlebte nicht.

Warum geriet der 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn?

Laut Polizei war der junge Mann gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto von Eichstätt Richtung Ingolstadt in einer Kolonne unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund geriet er auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit einem Sattelzug zusammen.

Lastwagenfahrer unverletzt

Die Einsatzkräfte mussten den Fahrer aus dem Wagen befreien, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Der Mann, der aus dem Landkreis Eichstätt stammt, starb noch an der Unfallstelle. Der 35-jährige Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 50.000 Euro. Die Bundesstraße musste an der Unfallstelle für Reinigungsarbeiten bis in den Abend komplett gesperrt werden. Es waren größere Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen.