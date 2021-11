Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall im Bamberger Land

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg ist am Dienstagmorgen (16.11.21) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldet, war der 36-Jährige auf einer Landstraße in Richtung Oberhaid mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Zeugen entdecken verunglückten Wagen

Der Autofahrer erlag seinen schweren Verletzungen laut Polizei an der Unfallstelle. Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen hatten den verunglückten Wagen gegen 7.30 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.