Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A93

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A93 zwischen Mainburg und Elsendorf hat ein Todesopfer gefordert - eine weitere Autofahrerin wurde schwerstverletzt.

Reifenplatzer als Unfallursache?

Am Donnerstagabend war ein Kastenwagen samt Anhänger gegen 18.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Erste Meldungen, dass ein Reifenplatzer schuld war, konnten von der Polizei und einem Gutachter bisher nicht bestätigt werden.

Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr bremsen und fuhr direkt in die Fahrerseite des Kastenwagens. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Fahrer des Gespanns mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, noch in der Nacht starb er, so der Polizeisprecher. Die Fahrerin des Pkw musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

A93 lange gesperrt

Der Fahrer eines weiteren Pkws, der ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wurde nur leicht verletzt. Die A93 war für längere Zeit in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt, da auch Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Ein Gutachter hat die Unfallstelle dokumentiert. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.