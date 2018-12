Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw nahe Kitzingen

Laut Polizeipräsidium Unterfranken hatte der 40-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen kurz nach 14.30 Uhr einen Lkw überholt, der auf der Staatsstraße von Schwarzach am Main in Richtung Kitzingen fuhr. Auf der Gegenfahrbahn stieß er dann frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der von Kitzingen in Richtung A3 unterwegs war, zusammen. Das Auto stieß gegen den überholten Lkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und abseits der Straße im Wald zum Stehen.

Der Autofahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein beteiligter Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der andere blieb dem Sachstand nach unverletzt.