Autofahrer stirbt bei Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Ein 85-jähriger Autofahrer ist einen Tag vor dem Jahreswechsel in Ottobrunn in einer Tiefgarage in seinem brennenden Pkw ums Leben gekommen. Die genaue Todesursache des Mannes ist noch unklar. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.