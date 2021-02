23.02.2021, 14:06 Uhr

Autofahrer schwer verletzt, A9 bei Pegnitz voll gesperrt

Weil in Höhe Pegnitz ein Lastwagen ungebremst in einen stehenden Pkw gefahren ist, wurde die Autobahn A9 in Fahrtrichtung Berlin für mehrere Stunden voll gesperrt.