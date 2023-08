Autofahrer schiebt Klimaaktivisten bei Blockade vor sich her

Einige Hauptverkehrsadern in München blockiert

Klimaaktivisten hatten ab 7.30 Uhr vier Haupteinfallstraßen blockiert. Wie die Polizei mitteilte, waren die Bereiche Arnulfstraße/Donnersberger Straße, Innsbrucker Ring/Rosenheimer Straße, Berg-am-Laim-Straße/Leuchtenbergring und Schenkendorfstraße/Petueltunnel betroffen.

Alle vier Örtlichkeiten sind von der Stadt München in der seit letzte Woche geltenden Allgemeinverfügung ausgewiesen. Wie viele Personen sich an der Aktion am Montagmorgen beteiligten, ist noch nicht bekannt.

Anzeigen und Geldbußen drohen

Die Allgemeinverfügung der Stadt München zur "präventiven Gefahrenabwehr" untersagt Klimaproteste, die auf den Routen der Einsatz- und Rettungsfahrzeuge stattfinden. Verboten sind demnach Proteste, die nicht beim Kreisverwaltungsreferat angezeigt werden und bei denen sich Teilnehmende auf der Fahrbahn festkleben. Konkret betrifft das rund 330 Straßen und Plätze, ebenso Autobahnen inklusive der Autobahnschilderbrücken.

Teilnehmende an Störaktionen können wegen Nötigung und eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt werden. Außerdem drohen Geldbußen von bis zu 3.000 Euro.

Die Verfügung trat vergangenen Freitag in Kraft und gilt bis zum Ende des 12. September. Das entspreche dem von der "Letzten Generation" angekündigten Ende ihres Protests in München, hieß es von der Stadt.

München als Protesthochburg vor IAA

Die "Letzte Generation" hatte angekündigt, München im Vorfeld der Mobilitätsmesse IAA Anfang September zu einer "Protesthochburg" machen zu wollen. Am vergangenen Donnerstag hatten Mitglieder der Gruppe kurz nach 8 Uhr morgens in München mit ihren Aktionen begonnen.

Immer wieder Übergriffe auf Klimaaktivisten

Dass Autofahrer sich gegen die Blockaden der "Letzten Generation" gewaltsam zur Wehr setzen, kommt immer wieder vor. Nach Recherchen des RBB zählte die Polizei Ende Juli bereits 142 Ermittlungsverfahren wegen Übergriffen auf Mitglieder der Gruppe - die meisten wegen Körperverletzung. Die Dunkelziffer solcher Taten dürfte jedoch noch höher liegen, weil die Klimaaktivisten solche Verstöße in der Regel nicht anzeigen.

Mit Material von dpa