Autofahrer rast in Effeltrich über Spielplatz – keine Verletzten

Ein alkoholisierte Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Wagen in Effeltrich im Landkreis Forchheim von der Straße abgekommen und über einen Kinderspielplatz gerast. Anschließend krachte das Auto gegen ein Buswartehäuschen, durchbrach eine Mauer und landete auf dem Nachbargrundstück, teilte die Polizei mit. Das Bushaltehäuschen aus Metall wurde zerstört, ebenso eine Tischtennisplatte und ein Holzzaun. Nach Polizeiangeben ist dabei ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

Autofahrer war bei Fahrt über Spielplatz alkoholisiert

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Kinder auf dem Spielplatz. Der 56 Jahre alte Unfallfahrer war laut Polizei alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte 0,5 Promille an. Seinen Führerschein ist der Mann erstmal los. Der Autofahrer war mit seinem Wagen in einer Rechtskurve zunächst von der Straße abgekommen und landete dann auf dem Kinderspielplatz.

Mit Material von dpa