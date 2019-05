Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Montag in Hahnbach im Kreis Amberg-Sulzbach gegen das Torhaus am Oberen Tor gefahren und getötet worden. Zuvor war die Rede vom historischen "Amberger Tor", das hat die Polizei mittlerweile berichtigt.

Ein Trümmerfeld an der Unfallstelle zeugt von der Wucht, mit der der BMW-Geländewagen gegen das Gemäuer geprallt sein muss. Bisher hat die Polizei noch nicht ermitteln können, wer der tote Autofahrer ist.

Dachstuhl des Torhauses fing Feuer

Er war am späten Abend mit seinem Auto offenbar mit hoher Geschwindigkeit gegen das steinerne Torhaus des Oberen Tores gefahren. Der Wagen fing sofort Feuer. Funkenflug und auslaufendes Benzin setzten dann das Dach des Torbaus in Brand. Die umherfliegenden Trümmerteile beschädigten auch noch mehrere in der Umgebung geparkte Autos.

US-Militärpolizisten vor Ort

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Sachverständige sollen jetzt bei der Klärung der Unfallursache helfen. Bei der Unfallaufnahme waren auch mehrere Mitglieder der US-Militärpolizei vom nahegelegenen US-Truppenübungsplatz in Vilseck am Unfallort.

Die Polizei taxiert den Schaden an dem Torhaus in einer ersten Schätzung auf 300.000 Euro.

Polizei verwechselte Markttore in Hahnbach

Die diensthabenden Polizisten hatten in der Nacht zunächst falsch gemeldet, dass sich der Unfall am historischen "Amberger Tor" ereignet hat. Das "Amberger Tor" stammt aus dem 16. Jahrhundert, das "Obere Tor" ist jüngeren Datums.