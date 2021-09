Autofahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

Am heutigen frühen Sonntagmorgen ist ein 27-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall bei Wieseth im Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Autofahrer in den frühen Morgenstunden, um circa 05.10 Uhr, mit seinem Pkw von Wieseth in Richtung Bechhofen unterwegs gewesen.

Verkehrsinsel überfahren und in Hauswand gekracht

Aus noch unbekannter Ursache überfuhr er am Ortseingang von Forndorf eine Verkehrsinsel, kam von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen eine Hauswand. Der Pkw fing demnach sofort Feuer. Der 27-Jährige erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Notfallseelsorger im Einsatz

Am Haus, gegen das der Pkw prallte entstand ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. An der Unfallstelle geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Beim Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Feuchtwangen auch die Feuerwehren Wieseth, Feuchtwangen, Forndorf und Bechhofen vor Ort. Ein Notfallseelsorger unterstützte die Einsatzkräfte.