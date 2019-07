Autofahrer müssen sich auf staureiches Wochenende einstellen

Volle Terminals auf den Flughäfen

Auch wer in den Urlaub fliegt, muss mit Gedränge rechnen: Die Flughäfen in München und Nürnberg erwarten an diesem Wochenende 440.000 Passagiere. Und auch auf dem Airport Memmingen dürfte es deutlich voller sein als sonst: Der kleinste Verkehrsflughafen Bayerns rechnet mit 280.000 Fluggästen. Das ist ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.