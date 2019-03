Autofahrer kracht gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen auf der Kreisstraße KU7 tödlich verunglückt. Der Mann sei am Nachmittag auf der Straße zwischen Limmersdorf und Tannfeld aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen der nahe an der Fahrbahn stehenden Bäume geprallt, teilte die Polizei Oberfranken mit.

Der Mann sei in dem total zerstörten Wrack eingeklemmt worden. Rettungskräfte waren vor Ort, aber ein Notarzt konnte nur noch den Tod des eingeklemmten Fahrers feststellen.