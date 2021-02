Autofahrer kommt von Straße ab und fliegt in Küchenfenster

In Kaikenried bei Teisnach im Landkreis Regen ist ein Mann bei einem Unfall mit seinem Auto durch die Luft geflogen und in dem Küchenfenster eines Hauses gelandet.

Schneehaufen diente als Rampe

Am Dienstagnachmittag war der wohl betrunkene 59-Jährige mit seinem Auto in Kaikenried unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam: Er überfuhr einen Schneehaufen, der als Rampe diente, und flog etwa zehn Meter über eine Hofeinfahrt, bevor er mit der Fahrzeugfront im Küchenfenster eines Wohnhauses landete. Mit dem Heck blieb das Unfallfahrzeug auf einem geparkten Auto in der Hofeinfahrt liegen.

Küchengerät knapp verfehlt

Der Fahrer wurde mit leichten Frakturen in ein Krankenhaus gebracht. Da er wohl betrunken war, wurde ihm Blut abgenommen. Der Bewohner des Hauses hatte Glück und blieb unverletzt, obwohl er zu dem Zeitpunkt des Aufpralls mit dem Rücken zum Küchenfenster stand: Ein Küchengerät verfehlte ihn knapp. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.