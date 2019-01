Autofahrer harren seit Stunden im Stau auf A8 aus -BRK rückt aus

Wegen einer Sperrung der A8 am Chiemsee im Landkreis Rosenheim sitzen zahlreiche Menschen bei teils starkem Schneefall im Stau seit Donnerstagabend fest. Der Streckenabschnitt zwischen Bernau am Chiemsee und Frasdorf in Richtung München ist nach Unfällen seit Stunden total gesperrt, teilte die Polizei am späten Abend mit.

BRK-Helfer gehen von Verpflegungsstützpunkten den Stau ab und bieten ihre Hilfe an. Das Rote Kreuz twitterte, dass unter anderem für warme Getränke gesorgt werde. Laut Polizei ist es zeitlich noch nicht absehbar, wie lange die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle andauern werden. Die Bedingungen vor Ort seien auch wegen des nach wie vor starken Schneefalls sehr schwierig.

Bergungszeitraum unabsehbar, Umleitung ist bereits eingerichtet

Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, wie lange die Strecke gesperrt bleiben sollte. Sie bezeichnete die Situation vor Ort als "sehr schwierig". Experten mit Bergungs- und Abschleppgerät seien unterwegs und teilweise auch bereits vor Ort, um verunglückte Lkw zu bergen, hieß es. Zunächst staute es sich auf mehreren Kilometern. Eine Umleitung wurde über die B20 eingerichtet.