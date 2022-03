Autofahrer fährt Polizisten bei Kontrolle an - Fahndung läuft

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr: Eine Zivilstreife der Polizei Altdorf hatte in Grub bei Burgthann im Nürnberger Land ein Auto angehalten und wollte eine Kontrolle durchführen. Als die Beifahrerin ausgestiegen war, gab der Fahrer Gas und fuhr direkt auf einen Beamten zu. Dieser wurde am Bein verletzt.

Polizist benutzt Schusswaffe

Die Polizisten setzten eine Schusswaffe ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei aber niemand verletzt. Der Fahrer konnte trotz einer groß angelegten Fahndungsaktion fliehen. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Bei der Fahndung nach dem Kleinwagen fanden Beamte das Fahrzeug inzwischen am Bahnhof in Postbauer-Heng - also ungefähr sieben Kilometer entfernt vom Ort der Polizeikontrolle. Der angefahrene Polizist kam ins Krankenhaus.