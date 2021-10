Autofahrer fährt bewusstlos zwei Kilometer und prallt gegen Baum

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Illertissen im Landkreis Neu-Ulm wohl wegen akuter gesundheitlicher Probleme bewusstlos geworden und verunglückt. Laut Polizei war der Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2018 in östlicher Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr zur Autobahnanschlussstelle in Fahrtrichtung Ulm kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab.

Mann fährt zwei Kilometer bewusstlos Auto

Wie die Polizei vermutet, soll der 57-Jährige bereits hier unter einem akuten gesundheitlichen Problem gelitten haben. Das Auto fuhr etwa zwei Kilometer weit über mehrere Wiesen und pflügte durch zwei Maisfelder. Der Wagen prallte schließlich gegen einen Baum und blieb stehen.

Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und eilte dem Verunglückten zu Hilfe. Allerdings war der 57-Jährige laut Polizei schon nicht mehr ansprechbar. Trotz erster Hilfe und schneller Versorgung durch den Rettungsdienst verstarb der Mann wenig später in einem Krankenhaus. Ein Arzt bestätigte, dass der Mann an einer inneren Ursache gestorben ist, nicht wegen des Verkehrsunfalls.