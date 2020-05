Autofahrer fährt absichtlich in Fußgängergruppe: Fünf Verletzte

Ein Autofahrer ist am Nachmittag in Pöcking (Landkreis Starnberg) in eine Gruppe von Fußgängern gefahren, unter denen auch seine Lebensgefährtin war. Die 23-jährige Frau, ein Kleinkind und drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe bei niemandem, allerdings seien es zum Teil erhebliche Verletzungen.

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus: Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen absichtlich direkt in die Gruppe gefahren.

Autofahrer flüchtet und baut Unfall in Starnberg

Der 43-Jährige sei nach der Attacke geflohen und wenige Kilometer weiter in der Gemeinde Starnberg mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe auch der Fahrer Verletzungen erlitten, darunter einen Oberschenkelbruch.

Die Polizei ermittelt jetzt den Hintergrund des Angriffs.