Autofahrer erschießt sich bei Polizeikontrolle

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (27.11.19) gegen 22.30 Uhr. Die Streifenbesatzung habe daraufhin eine Seitenscheibe eingeschlagen und die noch geladene Waffe gesichert. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes bestätigen.

Im Auto befand sich Einbruchswerkzeug und Sturmhauben

Im Fahrzeug entdeckten die Beamten verschiedene Aufbruchswerkzeuge und Sturmhauben, die ebenfalls sichergestellt wurden. Am Fahrzeug seien außerdem gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen. Die Polizei ermittelt außerdem, ob es einen Zusammenhang zu vorangegangenen Einbruchs- oder Eigentumsdelikten gibt.

Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

Warum der 43-Jährige aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt sich die Schussverletzung zufügte, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm noch am Abend die Ermittlungen in Zusammenhang mit der Selbsttötung. Die geladene Waffe des Verstorbenen wurde sichergestellt.

Der Bayerische Rundfunk berichtet - vor allem wegen möglicher Nachahmer-Effekte - in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer die zuständige Redaktion sieht es durch die Umstände der Tat geboten. Sollten Sie selbst Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Beratung erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.