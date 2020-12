Autofahrer bei Unfall mit Traktor in Forchheim schwer verletzt

Ein schwer verletzter Autofahrer, ein leicht verletzter Traktorlenker und mehr als 70.000 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend in Forchheim. Der Autofahrer wollte eine Traktorkolonne überholen. Weil ein Fahrzeug entgegen kam, musste er wieder einscheren, teilte die Polizei mit. Dabei fuhr er laut Polizeibericht ungebremst auf einen vorausfahrenden Traktor auf.

Autofahrer und Traktorfahrer wurden in Forchheim verletzt

Den Schaden an dem Traktor schätzt die Polizei auf 70.000 Euro. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der schwer verletzte Autofahrer und der Traktorfahrer kamen in ein Krankenhaus. Zudem wurde bei dem Autofahrer ein Alkoholtest gemacht.

Traktor war auf Rückweg von Protestveranstaltung von Landwirten

Der Traktor, den der Autofahrer überholen wollte, war auf dem Rückweg von einer Protestaktion von Landwirten in Eggolsheim (Lkr. Forchheim). Vor dem Zentrallager eines Lebensmittelkonzerns demonstrierten Bauern mit 24 Traktoren gegen dessen Preispolitik.