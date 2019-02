Autofahrer bei Unfall auf der A6 lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 hat ein 25 Jahre alter Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er musste einem Lkw ausweichen, der zum Überholen ausscherte und dabei offenbar das von hinten herannahende Auto übersehen hatte. Dabei kollidierte der Autofahrer mit einem weiteren Lkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Polizei sucht Zeugen

Der 25-Jährige wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsmaßnahmen war die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn für rund zwei Stunden gesperrt. Unfallzeugen sollen sich bei der Verkehrspolizei Feucht unter der Telefonnummer 09128 / 9197 – 0 melden.