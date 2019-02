Autofahrer bei Unfall an Bahnübergang getötet

Triebwagenführer und Fahrgäste blieben nach ersten Ermittlungen unverletzt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind bereits vor Ort. Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sein werden ist unklar, ebenso wie es zu dem Unfall kam. Reisende müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

Schienenersatzverkehr ist eingerichtet

Die eingleisige Strecke wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Bahn richtet im Augenblick einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, ist noch nicht bekannt.

Erst Ende Januar war es in Niederraunau im Landkreis Günzburg zu einen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gekommen. Hier blieben alle Beteiligten unverletzt. Vor nicht einmal zwei Wochen kam in Pfronten im Ostallgäu der Fahrer eines PKW ebenfalls an einem ungesicherten Übergang bei der Kollision mit einem Zug ums Leben.