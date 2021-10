Autofahren immer sicherer – Auf dem Rad und zu Fuß Nachholbedarf

Wer im Auto sitzt, fährt statistisch gesehen immer sicherer. Die Zahl der Verkehrstoten insgesamt ist in Bayern so niedrig wie noch nie: 2020 waren es 484 und damit erstmals unter 500 – was allerdings auch mit dem geringeren Verkehrsaufkommen wegen der Coronakrise zu tun hatte. Die Zahl der Unfälle mit Radlerinnen und Radlern ist jedoch in den letzten Jahren entgegen diesem Trend deutlich gestiegen. Das wurde auf der Bayerischen Verkehrssicherheitskonferenz deutlich.

Radwege zu eng für immer mehr Radler

Der Hintergrund: Radfahren wird immer populärer, aber die Infrastruktur hält nicht Schritt. Es wird enger auf den Radwegen, die Radfahrenden berichten im Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) von sich verschlechternden Bedingungen und mehr Stress. Ein weiteres Problem sind immer mehr geparkte Fahrzeuge am Straßenrand, denn auch die Zahl der zugelassenen Autos steigt in Bayern immer weiter. Inzwischen hängt laut ADFC jeder fünfte Unfall mit geparkten Autos zusammen. Weil diese Fußgängern die Sicht verdecken oder mit plötzlich geöffneten Türen Radler gefährden.

Neues Verkehrssicherheitsprogramm soll helfen

Die bayerische Staatsregierung will sich in ihrem neuen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 denn jetzt auch auf die Situation der Schwächeren im Straßenverkehr konzentrieren: neben Radlern auf Fußgänger und speziell auf Kinder, Ältere, Menschen mit Behinderung. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigt in diesem Zusammenhang mehr Aufklärungsarbeit, verstärkte Kontrollen – zum Beispiel des Mindestabstands überholender Autos zu Radlern – und mehr Investitionen in Infrastruktur an.

In anderen Bundesländern sind die Straßen sicherer

Im Bundesländervergleich liegt Bayern bei der Verkehrssicherheit noch immer nur im hinteren Mittelfeld: Bayern zählte vergangenes Jahr 37 Verkehrstote pro Million Einwohner, in Nordrhein-Westfalen waren es nur 24. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 33. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat nennt als bedeutendste Punkte mit Verbesserungsbedarf in Bayern: mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger und mehr Geschwindigkeitskontrollen vor allem auf Landstraßen.