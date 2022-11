Autodiebstahlreihe aufgeklärt: 48-Jähriger in Haft

Die Kriminalpolizei Regensburg hat einen 48-jährigen Mann verhaftet, der für mehrere Autodiebstähle im Raum Cham und Regen verantwortlich sein soll. Wie die Oberpfälzer Polizei am Montag mitteilte, steht der Mann im Verdacht über mehrere Wochen verschiedene Autos in Niederbayern und der Oberpfalz gestohlen zu haben.

Gestohlene Autos von Audi, VW, Mercedes und BMW

Darunter fallen die Diebstähle eines Audi A6 in Schondorf, eines VW-Busses in Bad Kötzting, einer Mercedes B-Klasse in Böbrach sowie eines BMW X1 in Prackenbach. Dabei soll der Mann die Originalschlüssel vorher entwendet und gestohlene Kennzeichen an den Autos verwendet haben. Insgesamt kommt die Kriminalpolizei Regensburg dabei auf zwölf Fälle, mit denen der Mann in Verbindung gebracht wird.

Außerdem werden dem 48-Jährigen Autoaufbrüche in Lam im Landkreis Cham und Arnbruck im Landkreis Regen zur Last gelegt, bei denen er Geld gestohlen haben soll. Auch Fahrräder und E-Bikes soll er geklaut haben. Laut Polizei liegt der Wert der gesamten Beute im fünfstelligen Bereich.

Mann saß bei Verhaftung im gestohlenen Audi A6

Nach intensiver Fahndung konnte der Mann in Amberg festgenommen werden. Dabei saß er laut Polizei am Steuer des gestohlenen Audi A6. Bei der Festnahme wurde außerdem festgestellt, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde ins Gefängnis gebracht.