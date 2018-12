Autobahnsperren in Oberbayern: Unfälle blockieren A8 und A9

Auf der A9 Richtung Nürnberg hat sich ab dem Autobahnbeginn in Schwabing bereits ein fünf Kilometer langer Stau gebildet. Nachdem die Autobahn bei Garching-Süd gesperrt wurde, sind zwei Rettungshubschrauber gelandet. Hier ist ein Kleintransporter auf einen Pkw aufgefahren. Vier Menschen wurden teils schwer verletzt.

Rückstaus bis auf den Mittleren Ring in München

Die Autobahn in Richtung Nürnberg ist noch längere Zeit gesperrt. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz München-Nord auf die A99 ausgeleitet. Inzwischen staut sich der Verkehr auch bis auf den Mittleren Ring in München zurück. Die Polizei rät, die Gegend großräumig zu umfahren. Die Autobahn wird für den Verkehr wieder freigegeben, sobald ein Gutachter seine Arbeit vor Ort abgeschlossen hat. Wann das sein wird, ist noch offen.

Bei Grabenstätt kippte ein Lkw mit Gefahrgut um

Am Donnerstagmorgen war bereits auf der A8 bei Grabenstätt im Chiemgau ein Lkw in die Leitplanken gekracht und umgekippt. An Bord hatte der Lastwagen 20 Tonnen Ladung - darunter auch Parfümerzeugnisse, die leicht entflammbar sind. Sie gelten als Gefahrgut. Die Sperrung der Autobahn in Richtung Salzburg dauert voraussichtlich noch bis 17 Uhr.

Hauptgrund dafür ist, dass die Ladung per Hand umgeladen werden musste. Der Gefahrguteinsatz war bis 15 Uhr weitgehend abgeschlossen, teilte die Polizei mit. Gefährliche Stoffe seien dabei nicht ausgetreten. Der 38 Jahre alte Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Eine Umleitung ist über die U85 eingerichtet.

Freigabe der A8 vermutlich gegen 17 Uhr

Die verbliebenen 17 Tonnen ungefährliche Ladung werden derzeit noch abtransportiert. Anschließend beginnt die eigentliche Bergung des Sattelzuges. Die Polizei rechnet mit einer Freigabe der A8 durch die Autobahnmeisterei gegen 17 Uhr. Bei dem Unfall sind neben der Polizei rund 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des BRK, des THW und des Malteser Hilfsdienstes im Einsatz.