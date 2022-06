Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald teilweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist das Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald ab Montag (20.6.) vier Tage lang teilweise gesperrt. Autofahrer in der nördlichen Oberpfalz müssen sich deswegen bis einschließlich Donnerstag auf Verkehrsbehinderungen einstellen und wegen der Umleitungen auch auf längere Fahrzeiten.

Rampen werden neu asphaltiert

Am Kreuz Oberpfälzer Wald bei Wernberg-Köblitz kreuzen sich die A6 von Amberg nach Tschechien mit der A93 von Weiden nach Regensburg. Ab Montag werden dort Teile der Fahrbahn neu asphaltiert. Deswegen sind die Ausfahrtsrampe von der A93 aus Richtung Weiden zur A6 in Richtung Grenze, sowie die Abfahrt von der A6 aus Richtung Amberg zur A93 in Richtung Regensburg gesperrt.

Die Sperrung gilt ab Montagmorgen, 8 Uhr, und dauert voraussichtlich bis zum Donnerstag, 17 Uhr, wie die Autobahngesellschaft mitteilt. Die Umleitungen über die nächstliegenden Autobahnanschlussstellen sind demnach ausgeschildert.