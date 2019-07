Autobahnkirchen: Zwischen Temporausch und Ruhepause

Orte der Ruhe und Besinnung entlang von Reiserouten haben eine lange Geschichte. Für Wanderer und Pilger gab es bereits im Mittelalter Kapellen und Kreuze am Wegesrand. In dieser Tradition stehen die Autobahnkirchen. Die Mehrzahl dient vor allem als Raum der Stille und des individuellen Gebets. Es gibt aber auch regelmäßige Gottesdienste. Manch eine Kirche hat sogar rund um die Uhr geöffnet.

Die Autobahnkirche: Eine deutsche Erfindung

Kirchen entlang der Autobahn gibt es praktisch nur in Deutschland. In Italien, dem Land der Kirchen, gibt es nur eine einzige echte Autobahnkirche: San Giovanni Battista bei Florenz. Sie ist den Arbeitern gewidmet, die beim Bau der Autobahn ums Leben gekommen sind. In der Schweiz gibt es an der Gotthard-Raststätte einen Andachtsort, eine echte Autobahnkirche gibt es nicht.

Für eine Autobahnkirche gelten andere Gesetze

Wie ein solches Gotteshaus aussehen soll und wo es stehen darf, hat die Konferenz der Autobahnkirchenpfarrer festgelegt: Die Kirchen müssen eine direkte Autobahnanbindung haben, idealerweise in der Nähe einer Autobahnraststätte oder einer Abfahrt stehen, die Entfernung zwischen zwei Autobahnkirchen sollte mindestens 80 Kilometer betragen, die Autobahnmeisterei muss Schilder aufstellen und es bedarf der Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums. Aber auch zur Raumgröße gibt es Vorschriften: Der Innenraum der Kirche sollte so groß sein, dass auch einer Bus-Reisegruppe der gemeinsame Besuch möglich ist, heißt es in den Kriterien.

Die "Kirche to go" ist beliebt

Bundesweit sollen pro Jahr sogar rund eine Millionen Menschen in die Autobahnkirchen strömen. Laut der Studie "Spurwechsel: Gott auf der Autobahn" im Auftrag der Akademie der "Versicherer im Raum der Kirchen" (VRK) ist der durchschnittliche Besucher über 50 Jahre alt, sehr gebildet und in der Regel Familienvater. Ungewöhnlich: Während die Zahl der Kirchgänger kontinuierlich sinke, steige die Zahl der Autobahnkirchen-Besucher. Wirklich verlässliche Zahlen gebe es allerdings nicht.

Bei Adelsried steht die älteste Autobahnkirche

Inzwischen gibt es 44 Autobahnkirchen; 19 evangelische, acht katholische und 17 ökumenische. Im Schwäbischen nahe Augsburg steht die Autobahnkirche "Maria- Schutz der Reisenden" bei Adelsried, 1958 als erste ausgewiesene Autobahnkirche erbaut. Sie ist an der A8 ein Ort der Stille - eine Tankstelle für die Seele. Allein hier zählt der zuständige Dominikanerpater Wolfram Hoyer 50.000 Besucher pro Jahr, Tendenz steigend. Die Stille der Autobahnkirche bei Adelsried umfängt den Besucher wie eine weiche einhüllende Decke, gibt die Kraft und Ruhe zurück, die bei vielen Reisen so schnell auf der Strecke bleibt. Hoyer hält jeden Sonn- und Feiertag drei Messen in der Kapelle, er kennt seine Kundschaft.

"Viele Leute aus ganz Deutschland kommen vorbei, wir haben auch viele Pilger, ich denke, dass die Attraktion der Kirche auch daran liegt, dass man seine Ruhe hat, die Einfachheit des Raumes spricht die Leute an." Dominikanerpater Wolfgang Hoyer

Am Tag der Autobahnkirchen wird Wolfgang Hoyer - wie in vielen anderen Kirchen entlang der bayerischen Autobahnen auch - eine Messe lesen. Jetzt im Sommer während der Reisewochenenden erwartet er besonders viele Menschen.