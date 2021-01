Autobahnbau in Franken: Auch weiterhin viele Baustellen

Kreuz Fürth/Nürnberg

Im Moment ruht die Baustelle und die Autofahrer haben noch freie Fahrt am Kreuz Fürth/Erlangen. Doch auch in diesem Jahr stehen dort noch Bauarbeiten an.

"Dieses Jahr wird die Baustelle finalisiert. Es wird noch der Ausbau Fahrtrichtung Würzburg vervollständigt. Dann kommen Lärmschutzbeläge auf den Fahrbahnen drauf, unter anderem bei Eltersdorf West und Ost. Und wenn das Alles abgeschlossen ist Ende des Jahres, dann hat der Verkehrsteilnehmer frei Fahrt." Richard Pirner, Die Autobahn GmbH, Direktor Niederlassung Nordbayern

Die Südwesttangente: Bald frei Fahrt

Es ist ein Megaprojekt, das langsam seiner Fertigstellung entgegensieht. Die Baustellen sind in Fahrtrichtung Nürnberg alle weg, in Fahrtrichtung Feucht sind sie zumindest bereits etwas entschärft worden. Der Rückbau war bereits für Ende des Jahres geplant, doch pandemiebedingt wurde er auf Frühjahr 2021 verschoben. Was fehlt sind jetzt nur noch die Gabonenwände für den Schutz der Stadtteile Gartenstadt und Falkenheim. Das Kreuz Nürnberg-Süd ist ebenfalls fertig.

90.000 Fahrzeuge werden jeden Tag auf der Südwesttangente/A73 gezählt. Bis 2030 soll es noch einmal einen Anstieg um 7.000 Fahrzeuge pro Tag geben.

Das Kreuz Nürnberg-Ost

A6 und A9 kreuzen und verbinden sich am Ost-Kreuz-Nürnberg. Hier entsteht ein Over-Fly. Er soll den Verkehr von der A6 aus Richtung Heilbronn auf die A9 in Richtung Berlin fließend gestalten. Dort wir es vor allem in Fahrtrichtung München zu Baustellen kommen, wenn der große Brückenbau eingezogen wird. Erst 2024 soll das Projekt fertiggestellt sein. Betroffen ist der Teilabschnitt ab Nürnberg-Fischbach.