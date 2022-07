Autobahnausbau: Vollsperrung der A3 bei Regensburg aufgehoben

Auf der A3 bei Regensburg fließt der Verkehr wieder. Das teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südbayern mit. Die Komplettsperrung im Bereich der Anschlussstelle Rosenhof ist seit Sonntagmittag aufgehoben – dreieinhalb Stunden früher als ursprünglich geplant.

Geduld bei Autofahrern gefragt

Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus war die A3 seit Samstagabend, 20.30 Uhr, nicht mehr befahrbar – in Richtung Passau zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wörth an der Donau/Wiesent, in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling. Der Grund: Am Neubau der B8-Brücke über die Autobahn bei Rosenhof wurde das mehr als 200 Tonnen schwere, provisorische Traggerüst abgebaut. Auf der Autobahn selbst und den Umleitungstrecken staute es sich am Vormittag.

Nächste Sperrung Ende Oktober

Die A3 bei Regensburg wird seit Anfang 2018 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof auf einer Länge von rund 15 Kilometern sechsspurig ausgebaut. Im Rahmen des Projekts, das auf insgesamt sechs Jahre Bauzeit veranschlagt ist, müssen unter anderem 16 Brücken neu gebaut werden. Immer wieder kommt es deshalb zu Autobahnsperrungen. Die nächste ist Ende Oktober geplant