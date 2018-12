Autobahn-Lärmschutz für Schweitenkirchen in greifbarer Nähe

Zwei Anwohner wollen ihre Grundstücke nicht verkaufen

Damit der Traum von mehr Ruhe wahr wird, muss die Gemeinde die Grundstücke zur Verfügung stellen, auf denen Lärmschutzmodule stehen sollen. Für zwei Ortsteile hat Bürgermeister Albert Vogler diese Flächen problemlos kaufen können.

Doch in Giegenhausen stellen sich zwei Anwohner quer: Sie wollen ihr Land nicht für den Lärmschutz verkaufen. Dabei handelt es sich lediglich um einen Streifen Wiese und ein Ackerstück. Die lärmgeplagten Schweitenkirchener hoffen aber, dass ihre Nachbarn doch noch verkaufen und so den Lärmschutz auch in Giegenhausen ermöglichen – spätestens wenn sie in den anderen beiden Ortsteilen erleben können, wie stark dort der Lärmpegel gesunken ist.