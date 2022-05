Autobahn-Großkontrolle: Verstöße bei sieben von zehn Lkw

Bei einer Großkontrolle an der A9 bei Bayreuth sind am Dienstag Verstöße bei fast 70 Prozent der kontrollierten Lastwagen festgestellt worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurden Mängel bei 22 von 32 Lkw geahndet.

Lkw: überladen oder zu schnell unterwegs

Neben Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten waren viele Lkw bei der Kontrolle am Parkplatz Sophienberg überladen oder zu schnell unterwegs. Ein Fahrer fuhr 118 Stundenkilometer bei einer erlaubten Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h.

Ein anderer Lkw-Fahrer durfte nicht weiterfahren, da die Ladung verrutscht war. Dadurch sei ein Herausfallen der Ladung oder ein Umkippen des Fahrzeugs möglich gewesen, so die Polizei. Der Sattelzug musste vor Ort umgeladen werden.

Schwerpunktkontrollen "Fahrtüchtigkeit im Blick"

Eine andere Kontrollaktion hat am Donnerstag stattgefunden. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags ist dabei die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt gestellt worden, so die Polizei. Oberfränkische Polizeiinspektionen seien dabei an 76 stationären Kontrollstellen vertreten gewesen. Zudem hätten rund 250 eingesetzte Polizistinnen und Polizisten mobile Kontrollen durchgeführt.

Dabei sollen die Beamten über 60 Verkehrsverstöße und rund dieselbe Anzahl an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt haben. Auf der Bundesstraße bei Baunach sei beispielsweise ein 46 Jahre alter belarussischer Mann kontrolliert worden, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß, dafür allerdings gefälschte Ausweisdokumente bei sich hatte. Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass er sich nach seiner illegalen Einreise seit mehreren Jahren unberechtigt in Deutschland aufhalte.