Autobahn gesperrt: Wohnwagen kippt auf A73 bei Hirschaid um

Ein von einem Auto gezogener Wohnwagen ist am Montagmorgen auf der Autobahn 73 in Richtung Nürnberg, in Höhe der Anschlussstelle Hirschaid (Lkr. Bamberg) ins Wanken geraten und umgekippt.

Wohnwagen gerät auf A73 in den Sog eines Lkw

Wie die Verkehrspolizei Bamberg mitteilt, sei der Wohnwagen bei einem Überholvorgang in den Sog des vorausfahrenden Lkw geraten. Dadurch kam der Wohnwagen des 61-jährigen Fahrers ins schlingern, prallte gegen die Leitplanke und kippte schließlich um. Dabei wurde das Auto, das den Anhänger zog nach hinten ausgehebelt und stand circa einen Meter über dem Boden hoch.

Wohnwagen liegt quer auf Autobahn 73

Der Wohnwagen lag quer auf allen Spuren der Autobahn, weswegen die A73 für rund eine halbe Stunde gesperrt werden musste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 11.200 Euro geschätzt.