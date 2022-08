Autobahn-Fahrt endet im Kieshaufen

Eine 78-jährige Frau ist auf der A3 am Autobahn-Rastplatz Steigerwald zwei Kilometer lang durch eine Baustelle gefahren. Wie die Polizei auf Twitter schreibt, endete die Fahrt in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr in einem Kieshaufen. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien.